نيكول شيرزينجر في ورطة بعد تسريب فيديو إباحي لها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وقعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، كضحية من ضحايا الهاكرز، حيث تعرضت النجة العالمية البالغة من العمر 40 عاما، لتسريب مجموعة هاكرز، لمقطع فيديو جنسي لها مع المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، حيث تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب مصادر صحفية فإن تاريخ تصوير الفيديو يعود إلى عام 2015، حيث يحتضن فيه الثنائي بعضهما في أوضاع حميمية في السرير، ويتبادلان القبلات، ونشر من أرشيف هاميلتون أو شيرزينجر.

وكشف موقع “The Sun” عن مصدر مقرب من المغنية العالمية قوله: سوف يتحطم قلب نيكول بسبب انتشار هذا الفيديو للعلن، هذا الفيديو ليس مخصصا لعامة الناس.

وعلى جانب أخر، كشفت مصادر صحفية أن النجمة النجمة الأمريكية، تعاني من حالة نفسية سيئة، مؤخرا، بعد قرار الأنفصال الذي اتخذتة النجمة العالمية عن حبيبها سائق «الفورمولا وان»، لويس هاملتون للمرة الرابعة وذلك بعد 7 سنوات من الحب بينهما.

ومن المؤكد أن يكون سبب الانفصال هو ضغط العمل والسفر والمسافات البعيدة التي تعيق لقاء نيكول البالغة من العمر 36 عاماً بلويس البالغ من العمر 30.

وأشار مصدر مقرب من نيكول لموقع الديل ميل أن الانفصال حصل بالاتفاق بين الثنائي وان المسافات البعيدة بينهما هي السبب الرئيسي وراء انفصالهما عن بعضهما.

والجدير بالذكر أن الثنائي العالمي لويس هاميلتون ونيكول شيرزينجر، قد انفصلا في عام 2015، بعد 7 سنوات من علاقتهما.