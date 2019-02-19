جينيفر أنيستون تنجو من الموت في حادث طائرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت النجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، وصديقتها النجمة العالمية كورتني كوكس، لحادث طائرة مرعب خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.

ووفقا لموقع فني عالمي، فإن الممثلتين الشهيرتين كانتا صباح يوم الجمعة على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات الفنية.

كما كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية قائلة : خلال الإقلاع من مطار لاس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية فقدت الطائرة إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة.

وبالرغم من الحادث، نجح سائق الطائرة في الإقلاع والدخول إلى الأجواء المكسيكية، إلا أن الرحلة لم تتم كما يجب، وقد قرر طاقم الطائرة العودة إلى كاليفورنيا، بعد أن رأى أن الهبوط سوف يكون غير آمن في المكسيك، حسب الصحيفة البريطانية.

والجدير بالذكر أنه كان على متن الطائرة نحو ١٢ راكبًا، من بينهم جينيفر أنيستون وكوكس، والممثلة أماندا أنكا وكاتبة السيناريو مولي كيميل، وأجبرت الطائرة على الطيران في الجو لمدة ٣ ساعات تقريبًا، من أجل حرق ما يكفي من الوقود حتى تتمكن من الهبوط بأمان.

وكانت النجمة العالمية، قد احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا، وشهد حضور عيد ميلاد جينيفر أنيستون عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوينيث بالترو و ساندرا بولوك والين دي جنيريس وكاتي بيري واورلاندو بلوم ، وغيرهم.