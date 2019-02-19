خالد الصاوي ممنوع من الكلام بأمر الأطباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري خالد الصاوي، لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الحالية جعلته يشعر بصعوبة من الحديث.

خالد الصاوي، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: « صباح الخيرات عالأحباب.. أحن إليكم كلما تساقطت الأقنعة وتأكدت من أصالة علاقتنا عكس عبدة المصالح المتنكرين في الصداقة والبزنس والمنصب.. صوتي تعبان جدا وممنوع من الكلام أسبوعين عالأقل».

وأضاف: «راسلوني مؤقتا ولا تعتمدوا عالمكالمة الصوتية، بس ممكن طبعا تبعت رسالة صوتية لأن صوتي تعبان مش وداني».

من ناحية أخرى شارك خالد الصاوي مؤخرًا في فيلم «الضيف»، وشاركه البطولة كل من شيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وواجه الفيلم بعض الانتقادات من قبل الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، بسبب بعض الأراء حول الحجاب، وقراءة الآيات القرآنية التي وردت في الفيلم.

كما يشارك في الوقت الحالي في تصوير فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع تامر حسني، وزينة، وعائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإنتاج نيوسينشري.