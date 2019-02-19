تعرف على شرط محمد رمضان لإقامة حفل غنائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاع الفنان المصري محمد رمضان أن يكسب قاعدة جماهيرية أكبر في الشهور الأخيرة بعدما قدم أكثر من أغنية حققت نجاحا جماهيريا عريضا.

الفنان المصري وجه له سؤال عبر حسابه على موقع «تويتر»، حول إمكانية إقامته حفل غنائي، وكان السؤال: «كام ريتويت يا رمضان وتعمل حفلة تغني فيها؟»، وكان رد الفنان: «50 ألف ريتويت وأعمل أقوى حفلة في مصر لو دا هيسعد جمهوري».

الفنان المصري أثار الجدل في الفترة الأخيرة بعدما قدم أغنية «نمبر وان ومافيا»، ورغم كل الانتقادات التي وجهت له حازت أغنياته على إعجاب الجمهور.

وقال محمد رمضان إنه قدم الأغاني لأن الجمهور يحب صوته، ولكنه لا يعتبر نفسه مطرب بل مؤدي فقط ويشعر بالكلمات ويغنيها بطريقته.

ومن ناحية أخرى، يباشر محمد رمضان تصوير مسلسله التليفزيوني الجديد “زلزال”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2019، بعد أن قدم العام الماضي في رمضان مسلسل “نسر الصعيد، مع وفاء عامر ودرة.

المسلسل بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجي لمالكها تامر مرسي.