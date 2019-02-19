محمد لطفي في لقطة نادرة مع محمد علي كلاي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد لطفي جمهوره في صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

لطفي ظهر في الصورة مع الأسطورة محمد علي كلاي وهو يتلقى لكمة منه، وعلق قائلا: «أطيب وأحن لكمة أخدتها في حياتي كانت من البطل الأسطوري محمد علي كلاي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعين الفنان الذي أشاد بتاريخه في الملاكمة، وطالبه الجمهور بتقديم عمل فني يبرز هذه الموهبة والمهارة لديه.

محمد لطفي يقوم حاليا بتصوير فيلم «حملة فرعون»، مع الفنان عمرو سعد، الفنانة روبي، ومحمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، ورامز أمير، والفيلم من إنتاج السبكي.

محمد لطفي من مواليد عام 1968، تخرج من معهد السينما، وشارك في عدد كبير من الأفلام ومن أشهرها: «رسائل البحر، فاصل ونعود، سحر العيون، ميديو مشاكل، البحر بيضحك ليه، العالمي، بدل فاقد، ابقى قابلني، الثلاثة يشتغلونها، حلاوة روح، أمريكا شيكا بيكا وكابوريا».

محمد علي كلاي بطل ملاكمة أمريكي حقق الكثير من الإنجازات حول العالم، ورحل عن عالمنا في عام 2016 عن عمر 74 عاما.