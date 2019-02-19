بعد خروجها من السجن.. ميريهان حسين تستأنف تصوير «علامة استفهام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أستأنفت الفنانة المصرية ميريهان حسين، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “علامة استفهام” مع الفنان محمد رجب ومن المقرر أن تستمر في التصوير على مدار الأسابيع المقبلة لعرضه في السباق الرمضاني القادم 2019.

ويأتي ذلك بعد خروج ميريها حسين من الحبس مباشرة، نهاية الأسوع الماضي، وذلك بعد قضاء فترة عقوبتها أسبوعينن ضمن أحداث قضية كمين الهرم.

ويشارك في بطولة مسلسل «علامة استفهام»، محمد رجب، ادوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، هيثم أحمد زكى، ميريهان حسين وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

وكانت النجمة المصرية قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “أيوب” وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية، وشارك في المسلسل مصطفى شعبان، آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصية “أيوب” التي يجسدها مصطفى شعبان، ويعمل موظفًا في أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارًا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب في دخوله السجن.