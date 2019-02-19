طرح فيلم ناهد السباعى «جريمة الإيموبيليا» في السينما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت الشركة المنتجة لفيلم “جريمة الايموبيليا”، للنجمة المصرية الشابة ناهد السباعي، طرحه فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 20 فبراير، حيث يشارك في بطولة العمل، هانى عادل وتم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول عمارة الإيموبيليا، والتي تعد واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت.

ومن ضمن المشاهير الذين سكنوا هذه العمارة، نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.