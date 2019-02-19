متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقيقة إختيار الفنانة "أسيل عمران" لبطولة فيلم "تامرحسنى " الجديد

تردت أخبار حول اختيار الفنان تامر حسنى، للفنانة السعودية أسيل عمران، لتشاركه بطولة فيلمه القادم ، وذكرت مصادر ان تامر وفريق العمل لم يستقروا على الاسم النهائى للفيلم، بينما البعض رشح اسم مؤت للعمل القادم بإسم "كل سنه وانت طيب"

واكدت المصادر ان الفنان تامر حسنى، وقع اختيارة على الفنانة، اسيل عمران، عقب تحقيقها النجاح الضخم وتقبل الجمهور لها، وهى تظهر معة فى كليبه الاخير "ناسينى لية"

وأن الفيلم رومانسي من الدرجه الأولى يحمل قصة حب ويقوم بتأليفه الفنان تامرحسني وهي ليست المرة الأولى له في التأليف السينمائي، حيث كتب وألّف من قبل فيلم "حالة حب" و "عمرو وسلمى" و"نور عيني".

"كل سنه وانت طيب"

وكتبت أسيل على صفحتها بالفيس بوك بخصوص كليب ناسينى لية : "قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم".

وقامت بتوجية الشكر للجمهور وللفنان تامر حسنى والمخرج سعيد الماروق وجميع طاقم العمل.