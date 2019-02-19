هكذا علقت ريهام سعيد على قضية "فيديوهات خالد يوسف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن رأيها في قضية "الفيديوهات" التي تشغل الرأي العام في مصر حاليًا، بعد تسريب مقاطع للفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق، المحبوستين على ذمة التحقيقات الجارية.

وقالت ريهام في برنامجها التلفزيوني على فضائية "الحياة" إن بعض الأشخاص يستقبلون "مصائب"، في حياتهم دون مقدمات، مشبهًة ذلك بما حدث مع منى فاروق وشيما الحاج والمخرج خالد يوسف، المتورط معهما في قضية الفيديوهات الجنسية.

وتابعت: "كلنا مخطئون، ولكن أخطاءنا تكون على مستويات"، لافتًة إلى أن "الله" يستر على البعض ويفضح آخرين.

ووجهت الإعلامية المصرية طلبًا للجمهور، بالتوقف عن فكرة نقل الفضائح، واستبقت بالدفاع عن نفسها في حال اتهمها البعض بأنها تنقل الفضائح أيضًا.

يذكر أن القضية بدأت بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع شخص تم التداول انه المخرج والبرلماني خالد يوسف، قبل أن يتم تسريب فيديو جديد لسيدة الأعمال منى الغضبان، ثم الراقصة كاميليا، ليتحول الأمر برمته إلى جهات التحقيق.