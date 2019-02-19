مكسيم خليل يحجز مكانه في الموسم الرمضاني بـ "صانع الأحلام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حجز الفنان السوري مكسيم خليل مكانا له في الموسم الدرامي المقبل من خلال مسلسل "صانع الأحلام"، وكان كشف عن شكل الشخصية بنشره صورة عبر إنستغرام.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما العربية، ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم رنا ريشة، جهاد سعد، والمصرية أروى جودة واللبناني طوني عيسى.

والعمل من كتابة بشار عباس وإخراج محمد عبدالعزيز، ومأخوذ عن رواية للكاتب السعودي هاني نقشبندي، ومن إنتاج مؤسسة أبو ظبي للإعلام وسيتم عرضه على قناة أبو ظبي الإماراتية.

وبهذا الدور يكون خليل استطاع اللحاق بالموسم الرمضاني 2019 في اللحظات المناسبة، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير مباشرةً.

ولم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل، إلا أن الصورة التي ظهر فيها خليل للشخصية توحي بأن العمل سيكون عودة موفقة للفنان السوري، خصوصًا بعد غيابه عن الدراما العربية والسورية في المواسم الرمضانية السابقة.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان السوري مكسيم خليل على التلفزيون مسلسل "كوما" والذي شارك فيه بشخصيتي توأمين "آدم وأرام" إلى جانب عدد من نجوم سوريا أبرزهم كاريس بشار، صفاء سلطان، ديمه بياعة، سامر إسماعيل.