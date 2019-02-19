نانسي عجرم تحثّ الأمهات على الرضاعة الطبيعية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: خالفت الفنانة نانسي عجرم توقعات البعض بأن الفنانة الشهيرة قد لا تهتم بدورها الطبيعي برعاية أبنائها، ووجهت رسالة تشجع الأمهات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأولادهن. وذلك بصورةٍ مؤثرة لها كأم تقوم بإرضاع ابنتها الثالثة "ليا" نشرتها عبر حسابها الخاص على "تويتر". وعلقت كاتبة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

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