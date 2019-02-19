شكرا لقرائتكم خبر عن زقلة فنية.. فيلم جديد فى سلسلة القرموطى الشهيرة.. والاسم مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زقلة فنية" برنامج جديد يقدمه "دوت مصر" لقرائه، والذى يوجه انتقاد ساخر لبعض الفنانين، فيما يخص أدوارهم الفنية أو طريقة تعاملهم مع الجمهور. وفى حلقة اليوم، يكشف "زقلة فنية" تفاصيل المسيرة الفنية للفنان أحمد أدم، وسر الأفلام الكثيرة التى تناولت شخصية القرموطى الشهيرة.

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