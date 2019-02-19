شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيفى عبده تحيى أهل العراق برقصة على أغنية كاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة فيفى عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لها من منزلها كعادتها وهى ترقص تحية لأهل العراق. كتبت فيفى عبده على الفيديو تعليق وقالت: "‏تحية مني لشعب العراق اغنية لكاظم الساهر"، واختارت أغنية للفنان كاظم الساهر للرقص عليها، وارتدت فيفى الفستان باللون الأسود ذى الكرانيش السفلية بالألوان المختلفة.

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