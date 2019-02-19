شاهد.. نهى عابدين تروج للجزء الثاني من "الكنز"

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شاركت الفنانة نهى عابدين، جمهورها بوستر فيلمها الجديد "الكنز" الجزء الثاني، المقرر عرضه قريبًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "عابدين" على الصورة قائلة: "فيلم الكنز من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة وهي قصة سينمائية"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق.
ويذكر أن الجزء الثاني من "الكنز" بطولة كل من محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، نهى عابدين، أمينة خليل، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، إخراج شريف عرفة، تأليف عبدالرحمن كمال.
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