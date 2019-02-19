انت الان تتابع تفاصيل خبر وسط الإخفاقات.. محاولات لإعادة بريق مهرجان "أوسكار" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:23 مساءً - بعدما أثيرت الضجة حول جائزة أوسكار المقترحة لأفضل فيلم "جماهيري"، اعتذر الممثل الكوميدي كيفن هارت عن تقديم حفل توزيع الجوائز السينمائية المرموقة، كما واجه منظمو الحفل اتهامات، الشهر الماضي، بتخويف المشاهير كي لا يقدموا الجوائز في حفلات منافسة.

والأسبوع الماضي هبت عاصفة جديدة، بحسب ما تشير وكالة "رويترز"، فقد انتقد ممثلون ومخرجون ومصورون خططاً لتقديم جوائز التصوير والمونتاج والأفلام القصيرة والماكياج/تصفيف الشعر خلال الفواصل الإعلانية، وذلك ضمن تعهدات بتقليص حفل الأوسكار الذي سيقام يوم الأحد المقبل. ووصف المنتقدون هذه الخطط بأنها "إهانة"؛ مما دفع المنظمين لإلغائها بعد خمسة أيام.

ومرت سنة صعبة بالنسبة لأكاديمية علوم وفنون السينما وهي تبذل ما في وسعها لاستعادة وهج حفل الأوسكار السنوي بعد تراجع عدد مشاهديه على قنوات التلفزيون الأمريكي إلى أدنى مستوى العام الماضي.

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وأوضح تيم جراي، محرر الجوائز في مجلة فارايتي، الاثنين، أن "الأهم من سؤال من سيفوز بالأوسكار هذا العام هو ما الذي يجري- بحق السماء- داخل الأكاديمية؟".

وأضاف: "كانت هناك سلسلة من الإخفاقات.. أشعر أنهم يتخبطون ويتحركون بدافع اليأس".

وتراجعت الأكاديمية، في سبتمبر الماضي، عن اقتراح فئة جديدة لأفضل فيلم "جماهيري"، وانسحب مقدم الحفل كيفن هارت في ديسمبر بسبب تغريدات سابقة معادية للمثلية الجنسية، واتهامات، في يناير، وجهتها نقابة الممثلين الأمريكيين للأكاديمية بممارسة ضغوط على المشاهير كي لا يقدموا جوائز سينمائية أخرى ولا يحضروا حفلات توزيعها.

ويقام حفل الأوسكار في نهاية موسم الجوائز الطويل في هوليوود، والذي يشهد حفلاً يزخر بالنجوم كل أسبوع على مدى شهرين.