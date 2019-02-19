نانسي عجرم وابنتها لِيا في صورة تجسد مشاعر الأمومة

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم أصدق مشاعر الأمومة مع ابنتها الثالثة “ليا” والتي رزقت بها في أول شهر شباط/فيراير الجاري.

وأحبت نجمة “ما تجي هنا” ان توجه رسالة عن أهمية الرضاعة الطبيعية حيث ظهرت بصورة وهي ترضع ابنتها “ليا”.

علقت نانسي قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”

الصورة تجسد معنى الأمومة وحصدت اعجاب رواد الشبكة العنكبوتية.

نذكر ان نانسي كانت قد فاجأت جمهورها بإهداء ابنتها “ليا” اغنية خاصة من كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق، كما وطرحت منذ أيام فيديو كليب “الحب زي الوتر” من ألبوم “حاسة بيك”.