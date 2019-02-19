متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاهد نانسى عجرم ترضع صغيرتها "ليا" .. وهذه نصيحتها للامهات

خطفت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، الانظار كعادتها عقب قيامها، بنشرصورة جديدة لها أثناء قيامها بإرضاع صغيرتها "ليا"، التى وصلت منذ أيام، عبر حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الفنانة اللبنانية على الصورة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

كانت قد طرحت "نانسى" قبل عيد الحب الماضى كليبها الجديد "الحب زى الوتر" عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، والتى جاءت كلماتها كالآتى ""الحب زى الوتر، تعزف عليه ألحان، وتلف بيه العالم، من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب، من قلب حب وطب وداب وغناه فى كل مكان" .