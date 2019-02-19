وفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاغرفيلد

Feb 19, 2019 أشارت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء 19 شباط إن مصمم الأزياء الشهير كارل لاغرفيلد توفي عن عمر 85 عامًا. وكان لاغرفيلد مديرًا فنيًا لبيت أزياء شانيل.







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