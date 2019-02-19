آدم عفارة مع دينزل واشنطن وكيم كردشيان في هوليوود

بات إسم المصمم العالمي آدم عفارة، ماركة مسجلة في حفل في الولايات المتحدة الأميركية، اذ يُعتبر من أهم المصممين الأجانب.

بعد نيله ثقة المُنظمين لحفل “هوليوود بيوتي أوردز” في الدورات السابقة، ضرب آدم عفارة موعداً جديداً مع الحفل العالمي، حيث أشرف على تصميم ديكورات حفل “هوليوود بيوتي أوردز” للعام 2019، الذي أقيم في السابع عشر من شباط/ فبراير الحالي.

حضر الحفل الذي أُقيم Avalon Hollywoodفي عدد من أهم المشاهير، على رأسهم “دينزل واشنطن، كيم كردشيان، سيارا هاريس، روسيل ويلسون، ستيفين تايلور”، وشهد الحفل اشادات واسعة بالتنظيم والديكورات المختلفة التي صممها آدم عفارة.