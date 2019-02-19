أخيرًا، هل يتحقق حلم سميرة سعيد؟

Feb 19, 2019 كشف الكاتب والشاعر والمؤلف مدحت العدل انه التقى بالنجمة سميرة سعيد وتحدث معها في عدة مواضيع منها تعاونهما لعمل استعراضي جديد. Advertisements وأكد “العدل” ان النقاش لا زال في بداياته وهما يفكران بهذا الموضوع. وأشار ان “سعيد” تحب التغيير وذكية وتملك مؤهلات جسدية خاصة انها ترقص وتغني في كليباتها ومؤهلة لان تقدم عملاً استعراضياً. بدورها، لفتت “سميرة” ان هذا حلم وتتمنى ان يتحقق خاصة انها تمنت ان تقدم عملاً مسرحياً منذ صغرها.







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