نانسي عجرم تظهر مع ابنتها “ليا” بصورة تجسّد الأمومة

وضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة “ليا” أول شباط الجاري.

وأحبت نجمة “ما تجي هنا” ان توجه رسالة عن أهمية الرضاعة الطبيعية حيث ظهرت بصورة وهي ترضع ابنتها “ليا”.

علقت نانسي قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”

Advertisements

الصورة تجسد معنى الأمومة وحصدت اعجاب رواد الشبكة العنكبوتية.

نذكر ان نانسي كانت قد فاجأت جمهورها بإهداء ابنتها “ليا” اغنية خاصة (كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق) اطلقتها بتاريخ 4 شباط بعد وضع مولودتها “ليا” بتاريخ 1 شباط الجاري.

الأغنية تخطت حاجز الأربع ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.