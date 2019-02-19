مي سليم تكشف مدى إمكانية ارتباطها مجددًا.. وهذا ما تحلم به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة مي سليم على احتمالية ارتباطها مجددًا في المرحلة المقبلة، بعد انفصالها قبل أشهر من الفنان المصري وليد فواز، والذي دام زواجهما لفترة قصيرة جدًا.

وقالت مي سليم لـ"فوشيا"، إنها عادة لا تفكر في الماضي، لافتة إلى أن كل شيء يحدث تكون له أسبابه، متطرقة في الوقت نفسه إلى علاقتها بشقيقتيها ميس حمدان، ودانا.

وأوضحت بأنها لا تنزعج من ردود الفعل التي تتلقاها هي وشقيقتيها بأنهن يقلدن فتيات كيم كارداشيان، سواء في تقديم البرامج أو في الأمور الأخرى، مبينة بأنهن يتعاملن على طبيعتهن.

وكشف الفنانة عن تحضيراتها للدراما الرمضانية في موسم 2019، والمسلسلات التي ستشارك فيها.