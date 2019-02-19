نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد الولادة.. وهذه نصيحتها للأمهات؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأول ظهور لها بعد إنجابها مولودتها الثالثة "ليا" من خلال نشرها صورة عبر حسابها على إنستغرام.

وأطلت نانسي على جمهورها بإطلالة طبيعية وغير متكلفة، حيث ظهرت مرتدية "بيجامة" دون أن تضع مكياجًا على َوجهها، وهي تحمل ابنتها "ليا" وتقوم بإرضاعها.

وأكدت نانسي على أهمية قيام الأمهات بإرضاع أبنائهم بشكل طبيعي، قائلة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي.. بالنسبة لي، هي الطريقة المثلى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام.. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

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وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أهدت جمهورها، كليب أغنيتها الجديدة "الحب زي الوتر"، وذلك مع اقتراب عيد الحب "الفالنتاين"، وذلك من خلال طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونشرت نانسي مقطعا من هذا الكليب، عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: الكليب ده هديتي ليكم بمناسبه الحب"، وهذه الأغنيه من كلمات محمد الرفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.