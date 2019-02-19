يصغرها بـ 10 أعوام.. تفاصيل جديدة حول زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت "فوشيا"، من مصادرها الخاصة على تفاصيل جديدة حول زواج المطربة المصرية أنغام سريًا من مواطنها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي انفردنا به أمس.

وأوضحت المصادر أن الثنائي سيسافران سويًا للكويت اليوم لحضور حفلها المقرر إقامته هناك يوم الـ 21 من فبراير، ضمن فعاليات حفلات هلا فبراير.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيرافق أحمد إبراهيم، زوجته أنغام غير مبالٍ بمرض زوجته التي نُقلت للمستشفى في حالة انهيار شديد، بعد أن علمت بخبر زواجه من أنغام، والتي تكفلت شخصيًا بإخبارها به.

وكشفت المصادر أن الموزع أحمد إبراهيم، زوج أنغام الجديد يصغُرها بما يقارب الـ 10 أعوام، وأن الزواج تمّ على نطاق ضيق بحضور أسرتها فقط.

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ولفتت المصادر إلى أن أنغام، اشترطت على أحمد إبراهيم، طلاق زوجته التي ما زالت على ذمته حتى الآن.

وكانت بعض المصادر الخاصة قد كشفت لـ“فوشيا“، أن النجمة ”أنغام“ تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى عدد من أغانى ألبومها الأخير.

وقالت المصادر، إن زواج أنغام الجديد تم بالطريقة نفسها التي تزوجت بها من النجم أحمد عز منذ عدة سنوات، أي عن طريق مأذون؛ ولكن دون علم أحد.

وكانت أنغام أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد ”حالة خاصة جدًا“، وذلك فى يوم 21 فبراير من الشهر الجارى، كما روجت أنغام لأغنيتها الجديدة ”هقول لربنا إيه“، و“حبايبنا“، إذ قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد الذي سيصل الأسواق قريبًا.