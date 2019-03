النجم جاكي شان يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد في دبي

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم الأكشن العالمي جاكي شان، وهو يقف أمام برج خليفة، حيث سافر النجم الشهير البالغ من العمر 64 عاما إلى دبي لتصوير عمل سينمائي جديد.

يذكر أن جاكي شان، بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Rob-B-Hood" و "he Spy Next Door" و "The Karate Kid" و"Chinese Zodiac" و"Dragon Blade" و"Railroad Tigers"، وغيرهم .

