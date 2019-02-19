نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم الأكشن العالمي جاكي شان، وهو يقف أمام برج خليفة، حيث سافر النجم الشهير البالغ من العمر 64 عاما إلى دبي لتصوير عمل سينمائي جديد.
يذكر أن جاكي شان، بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Rob-B-Hood" و "he Spy Next Door" و "The Karate Kid" و"Chinese Zodiac" و"Dragon Blade" و"Railroad Tigers"، وغيرهم .
قد يهمك أيضا:ابنة النجم العالمي جاكي شان تحرج والدها أمام الملايين
تاراجي هينسون تخطف الأنظار وجاكي شان يحمل "الدباديب" وسوني باوار أصغر الحاضرين
كانت هذه تفاصيل خبر النجم جاكي شان يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.