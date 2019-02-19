شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: الرضاعة الطبيعية من أجمل التجارب فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، جمهورها بصورة جديدة لها أثناء قيامها بواجب الأمومة نحو رضيعتها الجديدة" ليا"، التى وصلت منذ أيام، وهى تقوم بإرضاعها، عبر حسابها الشخصى.

وعلقت الفنانة اللبنانية قائلة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي، بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

وكشفت عجرم منذ ايام عن كليبها الجديد "الحب زى الوتر" عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، والتى جاءت كلماتها كالآتى ""الحب زى الوتر، تعزف عليه ألحان، وتلف بيه العالم، من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب، من قلب حب وطب وداب وغناه فى كل مكان" ، وهو الكليب الذي حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن.