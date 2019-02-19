شكرا لقرائتكم خبر عن النجم تامر حسني يختار بطلة "ناسيني ليه" أسيل عمران بطلة لفيلمه بعد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار مؤكدة تفيد بأن الفنان تامرحسني لديه خطة اكتشاف كبيرة وطويلة المدى للفنانة أسيل عمران، وهي أن تظهر معه في كليب "ناسيني ليه" ليعرّف الجماهير بها وبعد ذلك ستشاركه بطولة فيلمه بعد القادم لتكون انطلاقة جديدة لها في سينما هوليود الشرق، وبالفعل قد وقعت عقد الفيلم منذ ثلاثة أشهر.



تامر حسنى واسيل عمران

وعلمت مصادرنا أن الفيلم رومانسي من الدرجه الأولى يحمل قصة حب في غاية التأثّر، وتأليف الفنان تامرحسني وهي ليست المرة الأولى له في التأليف السينمائي، حيث كتب وألّف من قبل أول فيلم له وهو "حالة حب" ثم سلسلة افلام "عمرو وسلمى" ثم فيلم "نور عيني"، ومؤخراً فيلم "البدلة" وحالياً ينشغل أيضاً بتأليف فيلمه القادم بعنوان مؤقت وهو "كل سنه وانت طيب" كما أنه صاحب الفكره الدراميه لكليب ناسيني ليه.



تامر حسنى واسيل عمران