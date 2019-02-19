شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل نجوم الغناء للملحن وليد سعد فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الغناء من مطربين وشعراء وملحنين وموزعين، على توجيه رسالة للملحن وليد سعد، فى عيد ميلاده من خلال ”الخليج 365”، حيث احتفل سعد أمس الاثنين، الموافق 18 فبراير، بعيد ميلاده الـ 46.

وقال الفنان حسين الجسمي: "الملحن الأخ والصديق وليد سعد هو شريك نجاح، أتمنى له الصحة والعافية والمزيد من النجاح ، وكل الخير بإذن الله، وكل عام يبقى أفضل وأفضل".

فيما وجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة إلى سعد وقال :"وليد سعد فخامة الاسم كفاية والله، وكل سنه وانت مبدع ونهر ولا ينضب من الألحان، وكل سنه وانت طيب يا صاحبي".

الموزع محمد العشي قال: " كل سنة هو طيب وبخير ودايما مالي علينا حياتنا بألحانه الجميلة اللى بتسكن وجداننا وبتلمس قلوبنا وعقبال 100 سنة نجاح وإبداع".

وبدوره حرص الشاعر إيهاب عبد العظيم على توجيه رسالة للملحن وليد سعد فى عيد ميلاده وقال:"كل سنة وهو طيب ويفضل فنان كبير وأستاذ ومدرسة بنتعلم منها".

وجاءت رسالة المطربة مروة ناجى لسعد: "كل سنة وانت طيب وأغانيك تفضل مكسرة الدنيا".