محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: عبرت الفنانة مي نور الشريف عن حبها الكبير لوالدتها الفنانة بوسي، من خلال صورة حديثة تجمعهما. ونشرت مي الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "أمي حبيبتي ربنا يخليكي ليا فوق راسي ناجحة وسعيدة وواخدة بالك مني ومسعداني وفي ضهري وحبك لينا كلنا مالي حياتنا، العيلة أهم حاجة في الدنيا". يشار إلى ان آخر أعمال مي كان مسلسل اللهم إني صائم مع مصطفى شعبان في رمضان 2017، أمام الفنانة بوسي قد عُرض لها مؤخرا مسلسل بيت السلايف، وتنتظر عرض مسلسل قيد عائلي الشهر المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف تنشر صورة حديثة مع والدتها: "العيلة أهم حاجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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