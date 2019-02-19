نانسي عجرم تدعم الرضاعة الطبيعية بصورة مع ابنتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى
دعمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الرضاعة الطبيعية، مؤكدة أنها أحسن طريقة للتواصل.
ونشرت نانسي عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة وهي ترضع صغيرتها، وعلقت: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".
يذكر أن نانسي احتفلت بميلاد ابنتها الثالثة ليا في الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري.
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