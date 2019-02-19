بالفيديو: مونيا الكويتية تتلقى 5 ملايين دينار تعويضًا عن تعرضها للتنمر

صرحت الفنانة الكويتية مونيا، بأنها تلقت شيك بنكي قيمته ٥ ملايين دينار، هدية من شخص يدعي ” بو عبدالله ” ، وذلك كتعويض منه لها، عن تعرضها لحملة تنمر خلال الفترة الماضية.
وشكرت مونيا هذا الشخص، قائلة: ” مشكور يابو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك ” .
يذكر أن مونيا قد صرحت مسبقا بأن هناك عددًا من الإعلاميين تعمدوا أن يطعنوا في شرفها وكرامتها، موضحة أنها ستقاضي كل من يقوم بذلك لأنها اتخذت قرارًا بأن تكون لهم بالمرصاد.
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