بالصور: حلا شيحة مع منة شلبي وإيناس الدغيدي في سهرة مع الأصدقاء

ظهرت الفنانة حلا شيحة، برفقة المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة منة شلبي، في منزل صديقة لهم، وبرفقتهم عدد من المقربات.

ونشرت منة شلبي، مجموعة من الصور للسهرة الجماعية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وكتبت: “السعادة هي ليلة مع الفتيات”.

وفي إحدى الصور، تبادلت حلا شيحة ومنة شلبي أطراف الحديث، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عن سبب اجتماعهما معًا، وهل هناك تعاون بين النجمتين في عمل فني قريبًا أم أنها سهرة مع الأصدقاء فقط؟

ومن المُقرَّر أن تعود حلا شيحة للفن من خلال مشاركتها في مسلسل “زلزال” للفنان محمد رمضان، والذي سيُعرض في شهر رمضان.