الموت يفجع أحلام

نعت الفنانة الإمارتية، أحلام، ابن عمها، بعدما فُجعت بوفاته، ونشرت صوره على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.

وكتبت “أحلام” على حسابها في “تويتر”: “بِسْم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى إبن عمي عمر محمد سالم الدويس الشامسي إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”.

وأضافت في تغريدة ثانية: “اللهم ارحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي واغفرله وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا والذنوب أدعو له انه يسأل”.