شاهد: هدايا عقيل الرئيسي لزوجته فرح الهادي بمناسبة عيد ميلادها تصدمها كلياً

فاجأ النجم الكويتي عقيل الرئيسي زوجته فرح الهادي بالاحتفال بعيد ميلادها فور عودتها من رحلتها الأخيرة لأمريكا، حيث أرسل لزوجته صورة طريفة كتب عليها : “اشتقت إليك” لتستلمها فور وصولها إلى المطار.

واصطحب النجم الكويتي زوجته في جولة مرحة بالسيارة، وظل يغني لها إلى أن وصلا إلى المطعم الذي قام بحجزه من أجل دعوتها على تناول طعام العشاء في أجواء دافئة بمناسبة عيد ميلادها.

وفي منزلهما، قدم عقيل الرئيسي لزوجته تورتة عليها شموع على شكل رقم 24 وهو عمرها، حيث طلب منها أن تتمنى أمنية خاصة بالعام الجديد، بالإضافة لباقة من الزهور على شكل ألوان قوس قزح المبهجة التي تفضلها فرح الهادي، وتخللها بالون ضخم على شكل حرف F الإنجليزي كأول حرف من اسم زوجته.

وأحضر النجم الكويتي الشاب لزوجته مجموعة مميزة من الهدايا خلال رحلته الأخيرة إلى تركيا، حيث أحضر إليها كوباً من الخزف الصيني بالإضافة لصندوق موسيقي على شكل “يونيكورن” وردي، وكانت الهدية الثالثة عبارة عن اثنين من التيشيرت عليهما رسم على شكل “يونيكورن” أيضاً.

وتلقت فرح الهادي مجموعة أخرى من الهدايا، من بينها غطاء للهاتف ومجموعة من الألوان، بالإضافة إلى هدية أخرى رفضت هي أن تجعلها تظهر على الكاميرا، وكذلك أحضر لها مجموعة ثلاثية من العطور، وأخيراً مجموعة من الأكواب الخزفية الكلاسيكية للقهوة بألوان متعددة.