بالفيديو.. "ابعد عينيك عني" لمحمد منير تتجاوز الـ77 ألف مشاهدة

كتبت - إيمان محمد تجاوزت أغنية "ابعد عينيك عني" للمطرب محمد منير، حاجز الـ77 ألف مشاهدة خلال 17 ساعة من طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الأغنية من ألبوم "وطن"، المقرر طرحه قريبًا، إضافة إلى ذلك فإن الأغنية كلمات مجدي نجيب، ألحان وجيه عزيز، توزيع، مكس وماستر أسامة الهندي.

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