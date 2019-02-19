تعرف على رأي مي حلمي في كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني

كتبت - إيمان محمد نشرت الفنانة مي حلمي، صورة من كليب أغنية "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "حلمي" على الصورة قائلة: "بغض النظر عن حلاوة الكليب.. ورانا حلاوة إسكندرية أكتر ما هي حلوة". ويشار إلى أن الأغنية كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر على، وتوزيع موسيقى: وسام عبدالمنعم، مكساج: هانى محروس، ماستر: أمير محروس، فكرة: تامر حسنى، إخراج: سعيد الماروق.

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