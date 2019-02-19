الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. أصالة تخفق في اختيار إطلالتها بمهرجان “فبراير الكويت”!!

أحيت المطربة السورية أصالة حفلا ضمن احتفالات مهرجان “فبراير الكويت” المقام حاليا في دولة الكويت في ذكرى انتصارها في حربها على العراق عام 1991.



واختارت أصالة فستانا من تصميم تيما عابد ولكنه لم يكن موفقا، فالتطريزات الموجودة على كتفي الـCape لم تكن متناسقة مع الموجودة على الفستان نفسه، كما أن تطريزات الفستان نفسه لم تكن متناسقة مع خامته اللامعة بسبب اللمعان الزائد.



أما المكياج فلم يكن مناسبا لملامح وجه أصالة وخاصة في منطقة العين، والشعر جاء أفضل ما في الإطلالة.

يذكر أن أصالة تعاونت مع تيما في إطلالتيها السابقتين ولم توفق أيضا في اختيار ما يناسبها.