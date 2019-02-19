متابعة بتجــــــــــــــرد: تواجه فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية إستياء بعض الكويتيين، وذلك بعد الإعلان عن حفل للفرقة الشهيرة في الكويت في 29 آذار المقبل.
وفي التفاصيل، فقد طالب عدد من الكويتيين بمنع دخول “مشروع ليلى” الى الكويت ومقاطعة الحفل المُنتظر، وأطلقوا هاشتاغ “لا لدخول الفرقة المثلية الكويت” عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ويأتي إعتراض الكويتيين على حفل “مشروع ليلى” بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل سابق للفرقة في مصر.
في إطار متصل، كشف النائب نايف المرداس “تواصلت مع وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، وأفاد مشكوراً بأنه لم ولن يصرّح لفرقة مشروع ليلى إقامة أي حفل داخل الكويت تمسّكًا بثوابتنا العقائدية”.
كانت هذه تفاصيل خبر إستياء كويتي من حفل “مشروع ليلى”.. هل يتم إلغاء الليلة المُنتظرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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