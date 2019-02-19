متابعة بتجـــــــــــــرد: في حين تستعد الفنانة المصريّة أنغام لإطلاق ألبومها الجديد بعنوان “حالة خاصة جداً” بعد يومين وتعاونت فيه مع الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم في 6 أغنيات جديدة، غزا خبر زواج أنغام مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي التفاصيل، فقد تناقلت وسائل الإعلام خبر زواج الفنانة أنغام من الموزّعأحمد إبراهيم بسريّة.
وفي المعلومات المتداولة، ورد أن أنغام وزوجها قضيا شهر العسل في باريس، بالإضافة إلى أن النجمة المصريّة قد أخبرت زوجة إبراهيم الأولى بزفافهما ما أدّى إلى إصابة الأخيرة بإنهيار عصبي نقلت على أثره إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج أنغام بشكلٍ مُفاجئ.. أخبرت زوجته الأولى فأصيبت بإنهيار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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