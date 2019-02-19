ماهر يضرب موعدًا مع الجمهور بحفلتين فنيتين

ضرب الفنان ماهر موعداً مع عشاق السهر ليلة الجمعة، 22 الجاري فيLOCO The Club ، بيروت، حيث سيشعل الأجواء بباقة من أجمل الأغنيات.

ماهر سيلتقي الجمهور ايضاً بحفلة فنية أخرى، يوم السبت، 2 أذار المقبل بـ “نيو بيال” يشاركه الحفلة الفنان ادهم نابلسي والـ DJ Mitch.

من جهة أخرى، يحصد ماهر نجاح اغنيته الجديدة “انت هيّ” والتي أطلقها مؤخراً على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وعبر تطبيق انغامي العالمي.

الأغنية، كتب كلماتها ولحنها ماهر ووزعها Vox Box وانتاج تايغا، ويقدمها ماهر في حفلاته وفي ملهى التايغا، يغنيها الجمهور ورائه ويرقص على انغامها.