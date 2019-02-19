حورية فرغلي: عام 2019 "وش السعد عليّ"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، إنّها تسعى دائمًا، إلى تجسيد الشخصيات النسائية التاريخية، مثل الملكة "حتشبسوت"، وغيرها من الملكات العظيمات، ولكنّ المنتجين، لا يجازفون بإنتاج هذه الأعمال، لارتفاع تكاليفها.

وأضافتْ حورية لـ "فوشيا"، أنّ السّينما تتطوّر سريعًا، أكثر من الدراما، وهناك عودة قويّة للمسرح، من خلال النجوم الكِبار، لتقديم أعمالهم المسرحيّة .

وأوضحتْ، أنّها ستطلّ على جمهورها في رمضان 2019، من خلال مسلسل بعنوان "ياسمينا"، مشيرة، إلى أنّ العمل، يناقش قضية فئة معيّنة من المجتمع، وهي فئة "الغجر".

ولفتتْ حورية فرغلي، إلى أنّها لا تستطيع حتى الآن، ممارسة رياضتها المفضّلة، وهي ركوب الخيل، بسبب الحادث، الذي تعرّضتْ له، بسقوطها من أعلى الحصان.