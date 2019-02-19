شكرا لقرائتكم زيارة لبيت "حاتم الطائي" في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في عمق جبال أجا يوجد قصر طيني قديم، ينسب لكريم العرب حاتم الطائي، هذا القصر يعتبر مزاراً سياحيا مهما، يقصده كل من يزور منطقة

حائل، التفاصيل في التقرير التالي... سالم الراجح



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