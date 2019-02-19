مسلسل غادة عبد الرازق يواجه العقبات

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة غادة عبد الرازق للظهور في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "حكاية مرة" الذي يقوم بكتابته عمرو عبد الحليم وتخرجه ياسمين أحمد ويقوم بإنتاجه طارق صيام ليُعرض على شاشة قناة النهار المصرية. علماً أنها تحاول اللحاق بالسباق رغم ضيق الوقت المتبقي للإنتهاء من العمل. ذلك لأنها تحمست لفكرة المسلسل الذي لا يزال قيد الكتابة ولم يسلِّم مؤلفه الحلقات اللازمة لتأمين عملية انطلاق التصوير المتوقع استمراره حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم بشكلٍ مكثّف.

الجدير ذكره أن مصير العمل سيتحدد خلال أسبوع على اقصى تقدير. علماً بأن المعالجة الدرامية للمسلسل أرسِلَت لأكثر من فنان لإبداء مواقفهم النهائية من الاشتراك في العمل، فيما سيتسلموا الحلقات خلال التصوير. علماً أن المنتج طارق صيام سيستعين بمجموعة من الوجوه الجديدة التي تخضع لاختبارات في الوقت الحالي.