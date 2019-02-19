"اشرب شاي" تتخطّى حاجز الـ4 ملايين مُشاهدة في أسبوعين

تخطّت أغنية "اشرب شاي" للنجم حمادة هلال حاجز الـ4 ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ أقل من أسبوعين عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
ويواصل حمادة تصوير مسلسل "ابن أصول" ويشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد بكير.
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