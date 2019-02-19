عرض الفيلم النادر "المرأة شيطان" لأول مرة على قناة "سينما"

عرضت قناة "سينما"، الفيلم النادر "المرأة شيطان"، وهو إنتاج عام 1949، من بطولة محمد فوزي، وعلي الكسار، ولولا صدقي، تأليف صالح جودت، وإخراج عبد الفتاح حسن، وهو العرض الأول له.
وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تشك في زوجها وتموت فجأة، ويتم اكتشاف أنها ماتت بالسم ويحكم على زوجها بالإعدام، ولكن في النهاية يظهر القاتل الحقيقي.
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إذاعة الفيلم النادر "من البيت للمدرسة" على قناة "الشاشة الفضائية"
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