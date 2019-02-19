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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يسترجع ذكريات طفولته بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان سعد لمجرد، ذكريات طفولته بصورة قديمة له مع والدته عبر حسابه على موقع تبادل الصور " انستجرام"، وظهر سعد، فى الصورة بالقرب من والدته ويرتدى في قدمه حذاء والده، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، مشيرين إلى أن ملامحه لم تتغيرعبر الزمن.
وكان آخر أعمال سعد لمجرد فيديو كليب "بدك ايه" والذى طرحه فى منتصف ديسمبر الماضى، وحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر قناته الرسميه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
بوست سعد لمجرد
سعد لمجرد فى طفولته
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