شكرا لقرائتكم خبر عن بالجلاليب البلدى.. هنا الزاهد تنشر صورة من كواليس الواد سيد الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هنا الزاهد بصورة جديدة لها بصحبة الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد فهمى والفنان محمد عبدالرحمن، من كواليس تصوير مسلسل الواد سيد الشحات، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

الصورة التى نشرتها الزاهد عبر حسابها، ظهر فيها رباعى أبطال العمل الدرامى الجديد وهم مرتديان جلاليب صعيدى من كواليس التصوير.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.