نسمة محجوب تروّج لحفلها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة نسمة محجوب، عبر حسابها الشخصي، على موقع "إنستجرام"- "بوستر" حفلها الغنائي الجديد المقرر إقامته يوم 22 فبراير الجاري، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية".
وعلقت نسمة علي البوستر: "حفلتي يوم الجمعة الساعة ٨ مساءً على مسرح سيد درويش في إسكندرية إن شاء الله.. هاغنيلكم أجدد أغاني ليا وكمان هتسمعوا أغاني جديدة لأول مرة أغنيها".
نسمة محجوب كانت نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي" في نسخته الثامنة، ومن أواخر أعمالها أغنية تتر مسلسل "ليالي أوجيني" للمخرج هاني خليفة، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد.
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