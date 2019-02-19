بالزي الصعيدي.. هنا الزاهد وأحمد فهمي في كواليس "الواد سيد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن صور من كواليس مسلسلها "الواد سيد الشحات"، الذي يجمعها مع الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ونشر عدد من أبطال المسلسل صورا من الكواليس عبر صفحاتهم الشخصية بموقع الصور "إنستجرام".

وأظهرت الصور عددا من أبطال المسلسل بالملابس الصعيدية منهم هنا الزاهد وأحمد فهمي وأكرم حسني، ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا".

"الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى".