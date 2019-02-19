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حلت الفنانة ميرنا وليد، ضيفة الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "كل يوم"، مساء أمس، الأثنين، الذي يذاع على قناة on e الفضائية.
وعلقت ميرنا خلال الحلقة على جلسة التصوير التي خضعت لها قبل عيد الحب وأثارتجدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.
و"بوابة الوفد" تستعرض لمتابعيها أبرز تصريحات الفنانة ميرنا وليد خلال الحلقة:
- تعمدت أن تصبح جلسة التصوير كلاسيكية لأن الفكرة قديمة
- الجمهور اعتاد على التصوير السيلفي حاليًا لذلك لم تكن هناك رومانسية
- حرصت على الإهتمام بحالتين في جلسة التصوير وهما الفتايات السنجل والمرتبطة
- لا أهتم بالعمر لأن الورق شئ وانا حياتي حاجة تانية خالص
- المرأة لا تخشى من العمر ولكن تخشى من المرض
- حياتي لم تختلف منذ عشرون عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف على تعليق ميرنا وليد على جلسة تصوير عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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